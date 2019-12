di SILVIA RIZZELLO

Sette installazioni lignee e luminose per rivivere la magia del Natale in chiave moderna con l’ausilio della tecnologia. È l’idea avuta dal Clan Ultima Oasi del Gruppo Scout Salerno I che, in via Salvatore Calenda, hanno abbellito diversi angoli del quartiere in cui svolgono le loro attività con delle installazioni di legno avvolte da fasci di luci colorate per donare un messaggio di luce e speranza per questo Natale. Chi vorrà, quindi, potrà rivivere la magia del Natale nel quartiere soffermandosi ad ammirare ogni illuminazione, immergendosi nella tradizione ma anche rimanendo a piedi saldi nel presente. L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è unire la tradizione dei presepi con la modernità. A tal proposito, quindi, gli scout Andrea Alfieri, Romolo Mastantuoni e Remigio Rizzello, hanno creato un sito web cui già ora è possibile accedere. Questo perché, con il supporto dello smartphone o anche di un tablet, sarà possibile accedere attraverso la scansione di un qr code posto accanto a ciascuna installazione a un sito creato dagli stessi scout. Entrando nel sito si potrà seguire l’itinerario dalla prima all’ultima tappa attraverso un percorso non solo fisico ma anche introspettivo e di riflessione.

«Quello che proponiamo è un percorso di introspezione, sia fisico che multimediale sui temi di rinascita, riflessione personale, cittadinanza attiva, amore verso il prossimo, riscoperta di se stessi e della propria fede – hanno spiegato gli scout del Salerno I – abbiamo quindi pensato di far vivere al rione Calenda un’esperienza di presepe diversa dal solito, sia nei temi che nelle modalità. Il nostro obiettivo è avvicinare le persone al significato del Natale in modo più fresco e giovane».

Nei fine settimana del 14-15 e del 20-21 dicembre sarà possibile anche partecipare a visite guidate organizzate dal Clan Ultima Oasi.