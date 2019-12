Una partita da non sbagliare. Gian Piero Ventura ha reso noto i convocati per Salernitana-Crotone. Nella lista ci sono Akpa Akpro, Di Tacchio e Karo, tutti e tre non al top della condizione ma arruolabili per la sfida ai pitagorici. Mancano invece Cerci e Giannetti: il primo è ancora alle prese con il problema alla coscia sinistra, per Giannetti invece persistono i problemi al polpaccio. Assente anche Heurtaux, in campo nelle scorse settimane con la Primavera.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Jaroszyński, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.