Vittoria batticuore. Salernitana-Crotone 3-2 si decide alla fine. Prima il colpo da tre punti di Gondo, poi la traversa colpita da Marrone a tempo scaduto. Una vittoria delicata, fondamentale, che caccia la Salernitana dalle sabbie mobili della classifica. Si apre però il caso Jallow: il gambiano nel finale ha manifestato tutta la sua rabbia, trattenuto a fatica dal dirigente Bianchi.

Al 4’ minuto Gondo insacca la palla per il vantaggio ma l’arbitro Aureliano annulla tutto per fuorigioco. La Salernitana approccia bene al match, mancando con Akpa il colpo dell’1-0. I granata sono pericolosissimi sulle palle inattive, con Gondo che di testa colpisce la traversa. A colpire però su palla inattiva è il Crotone: Micai manca l’uscita favorendo Golemic che spinge in rete il pallone del vantaggio. La Salernitana accusa il colpo, eppure alla mezz’ora si rianima: Golemic sgambetta Gondo lanciato verso la porta, rimediando l’espulsione per fallo da ultimo uomo. Sulla punizione seguente, Cicerelli sfiora il palo su punizione. Al 43’ Lombardi semina il panico e calcia di sinistro impegnando Cordaz.

Nella ripresa la Salernitana non riesce a pungere, con Ventura che si affida a Jallow per un tridente d’assalto. Al 58’ è clamorosa la chance divorata da Crociata, con Gondo che sul capovolgimento di fronte manca in girata il pari. Al 65’ arriva il pari: Jallow sfrutta la spizzata di Karo ed insacca il pari con tanto di esultanza che fa esplodere la rabbia dei tifosi. Al 74’ il vantaggio granata: Dziczek crossa per Gondo che nel cuore dell’area fulmina Cordaz e sigla il vantaggio. Nel finale però, il Crotone pareggia: Gigliotti di testa colpisce in area ma il pallone viene sporcato da Jaroszynski che trafigge Micai. Nel finale però ci pensa Gondo a regalare i tre punti con il colpo di testa vittorioso, con il brivido della traversa colpita da Marrone a tempo scaduto.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro (37’ st Odjer), Dziczek, Di Tacchio (18’ st Kiyine), Cicerelli (11’ st Jallow); Djuric, Gondo.

In panchina: Vannucchi, Billong, Lopez, Firenze, Kalombo, Pinto. Allenatore: Ventura

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Messias, Barberis, Crociata (33’ st Gomelt), Mustacchio (34’ pt Cuomo); Nalini (10’ st Mazzotta), Simy.

In panchina: Festa, Curado, Spolli, Vido, Bellodi, Itrak, Rodio, Evan’s, Rutten. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Aureliano di Bologna (Assistenti: Rossi-Fiore, quarto uomo: Ricci).

RETI: 14’ pt Golemic (C), 19’ st Jallow (S), 29’ st Gondo (S), 42’ st aut. Jaroszynski (C), 49’ st Jallow (S)

NOTE. Spettatori: 5019 di cui 50 provenienti da Crotone. Espulso al 32’ pt Golemic (C) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Mustacchio (C), Lombardi (S), Di Tacchio (S), Barberis (C), Jaroszynski (S). Angoli: 7-7. Recupero: 2’ pt, 5’ st