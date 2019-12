Un video, in inglese, per giustificare la reazione di ieri. Lamin Jallow ci mette la faccia dopo la reazione scomposta al triplice fischio finale di Salernitana-Crotone. “Chiedo scusa a tutti – ammette il gambiano -. Ho chiesto alla società questa intervista per poter spiegare la situazione successa ieri. Una persona ha insultato me e tutta la mia famiglia per l’intera partita. Ero nervoso e credo che questo tifoso non sia un vero tifoso della Salernitana, perché i veri tifosi della Salernitana amano la squadra e i propri calciatori. Mi sono sentito offeso ed è per questo che ho fatto quel gesto al termine della partita che non era riferito alla Curva Sud Siberiano e ai suoi tifosi. Durante la partita l’arbitro si è avvicinato a me chiedendosi se volevo che sospendesse la partita. Ho detto di no perché era troppo importante vincere. Purtroppo anche una sola persona può rovinare il calcio. Chiedo scusa di nuovo, amo i tifosi. Non succederà più, ora voglio pensare a dare il meglio per questa squadra, per la Salernitana anche perché la mia famiglia vive qui. Ripeto le mie scuse a tutti, amo Salerno e forza Salernitana sempre”.

Correlati