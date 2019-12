Quando le forze si uniscono, nel segno della gratuità, l’esperienza diviene più intensa e fruttuosa. E’ il caso del fine settimana appena trascorso, con grandissimo successo di pubblico, per il teatro itinerante di Scena Teatro. Il “racconto del Natale”, messo in opera dal regista e attore Antonello De Rosa e da Chiara Natella, ha preso vita in due punti nevralgici della città: all’interno del presepe ligneo monumentale del maestro Mario Carotenuto e nelle stanze del museo “Peppe Natella”.

Sabato è stata la volta del gruppo di attori adulto che ha dato vita, utilizzando la lingua partenopea, alla tradizione natalizia. Domenica è toccato alla truppa di bambini. Attraverso un percorso articolato sono riusciti a far rivivere la magia del Natale. Antonello De Rosa e la famiglia Natella assoluti protagonisti nel cuore della città vecchia, durante il lungo e suggestivo periodo di Luci D’artista, al fianco delle numerose persone che hanno affollato Salerno nel pomeriggio di sabato e domenica.