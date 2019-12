Anche i ragazzi della Salernitana For Special porteranno il logo del Centenario sul petto. La Salernitana ha infatti donato, nella giornata di oggi, il nuovo materiale tecnico alla formazione nata dalla volontà della Cooperativa Sociale il Villaggio di Esteban, presieduta da Carlo Noviello. La squadra, composta da ragazzi affetti da varie forme di disabilità, allenata dallo psicologo Gianluca Raffone, ha così svestito i vecchi completini per indossare le nuove divise di gioco, donate loro da una delegazione composta dal nuovo segretario granata Massimiliano Dibrogni, e dai calciatori Walter Lopez e Moses Odjer.

I due elementi della formazione allenata da Gian Piero Ventura, sono poi scesi in campo per due passaggi e qualche tiro in porta con la squadra, nei scorsi mesi adottata e diventata “Salernitana For Special“, dopo aver partecipato al campionato Basilicata-Campania di Quarta Categoria, ed essersi fregiata dello speciale premio “Fair Play”. Tra un calcio di rigore, qualche battuta, foto con il nuovo logo sul petto, e tanto buonumore, i ragazzi del Villaggio si sono così goduti una giornata all’insegna della spensieratezza presso il Centro Sportivo Turnover, dove si allenano in vista del prossimo torneo che prenderà parte non prima di febbraio.