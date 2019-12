“Un passo avanti rispetto alla gara con il Crotone”. Questa l’aspettativa di Gian Piero Ventura alla vigilia di Salernitana-Empoli

“Spero sia una Salernitana che abbia voglia di dare continuità a quanto fatto. Spesso l’episodio ha determinato i match, quello che non mi aspettavo è il primo tempo di Cittadella, spero non si ripeta più. A Muzzi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Giocatore dalle grandissimi potenzialità che si stava perdendo, l’abbiamo recuperato e ha fatto una carriera importante, credo di aver inciso e di essergli riuscito far capire che tipo di carriera fare. Il paragone con Cerci però non ci sta, ci riferiamo a fasi di carriera diverse, il Cerci attuale è reduce da due anni di inattività, purtroppo c’è stato questo incidente che lo tiene fuori da dieci giorni e che lo terrà fermo per un altro po’. Sono cose del calcio che capitano. Ora lo stiamo recuperando mentalmente. Risposta su Instagram? Sono un uomo di campo, non mi soffermo sulle stories di Instagram. Non mi potete contestare la mancata chiarezza, non ho Instagram e non seguo nessuno ovviamente.“Ritengo che parlare di Cerci quattro ore sia poco corretto. Penso che invece la conferenza sia per dire quanto sia importante la gara di domani”.

Sulla probabile formazione

“Di Tacchio ha bisogno da un po’ di tempo di riposare, dobbiamo gestire le forze e il recupero. Dziczek deve ancora integrarsi nonostante la buona prova con il Crotone, ma non parliamo di naftalina, si è lavorato giorno e notte sul suo rendimento, non cancelliamo il lavoro. Firenze è un giocatore di qualità notevole, ma deve chiedersi “chi sono?”, guardandosi dentro. Jallow ha lavorato benissimo, è stata una settimana ovviamente particolare, Kiyine ha incamerato stimoli. Ho visto una buona settimana da parte di Maistro e Gondo”.

Sulla tenuta difensiva

“Prima non prendevamo gol e non ne facevamo. Adesso è il contrario. Abbiamo preso gol e situazioni da gol su palla da fermo, quindi c’è un problema di attenzione. Sono andato a rivedermi tutte le palle gol subite dalla prima di campionato. Più del 75-80% sono gol subiti per demerito nostro. Dobbiamo acquisire un pizzico di tranquillità in più. Sulle prime otto partite abbiamo subito poche azioni da gol. Ultimamente abbiamo affrontato la cosa e stiamo lavorando a questo. Dobbiamo riprendere l’attenzione e proseguire a lavorare. Questa settimana ad essere sinceri non c’era grande allegria ma grande attenzione”.

Sul mercato di gennaio

“Ci mancano tanti punti, tra Perugia, Frosinone, Ascoli e Venezia. Se avessimo quei 4-5 punti in più saremmo in alto nella classifica. Se questi giocatori cominciano a crescere pian piano, tra due mesi potremmo ritrovarci Dziczek meglio, Kiyine più continuo. Solo così potremmo ritagliarci uno spazio importante in campionato. Se poi riusciamo a creare uno zoccolo duro ed avere uno/due aiuti strada facendo, fa piacere”.