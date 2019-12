Irrompono sulla scena musicale salernitana per incarnare e diffondere la cultura del country-folk e del bluegrass. I Wet Rags – American Folk Band si preparano a calcare le scene nel 2020 con un viaggio musicale all’insegna delle sonorità nate sotto i monti Appalachi, un genere tutt’oggi ancora poco diffuso in Italia ma che conserva una radice comune con le musiche appartenenti alla nostra tradizione popolare.

Nel 2020, dunque, i Wet Rags sono pronti a intraprendere un “On the Road” musicale: le loro note erranti attraverseranno la provincia per surriscaldare cantine, locali, contrade, per chiamare a raccolta intere comunità attorno a un sound trascinante che si diffonde per contagio immediato. Un viaggio che si articolerà anche tra feste paesane, sagre e festival, contesti di miti rurali e di sacre evasioni, terre selvagge devote alla musica e impresse nei richiami melodici e scenici del gruppo.

L’assortimento degli strumenti, un armamentario musicale che gode della bontà di Banjo, Violino e Contrabbasso, rappresenta una garanzia per la qualità, così come l’affiatamento di una formazione composta da musicisti di assoluto valore: Davide Fiore (Banjo), Fabio Ciaparrone (Mandolin, WashBoard, Snare, Spoons), Ivan Zinicola (Guitar, Voice), Azzurra Terrana ( Fiddle, Voice), Mizar Di Muro (Double Bass).

La varietà del repertorio spazia da Bill Monroe e dai padri del country-bluegrass a Jonh Denver, senza trascurare brani celebri come “Tu vuò fa l’Americano”, “That’s Amore”, “Oh! Susanna” , riadattati con uno stile originale e coinvolgente. Dal folklore italo-americano alle ballate, la loro ricerca consente un’immersione nello sconfinato universo musicale del folk e nelle sue ibridazioni. Hanno assorbito suoni ed essenze di ogni angolo del mondo occidentale, partorendo un sound agricolo che sorvola tempo e spazio, capace di condurre in una dimensione realmente salvifica.

Con il nuovo video, girato nello scenario fiabesco della Villa Comunale di Salerno, uno splendido zoo di luci, i Wet Rags rinsaldano il legame con il territorio, invitando a scoprire il verso della volpe e a ‘guaiolare’ nella loro versione dello standard bluegrass “Fox on the Run”!, pezzo già virale in cui affiora tutto il talento della band salernitana. Il video, realizzato da Capsicum – Video Production, è disponibile sul canale YouTube della band (https://www.youtube.com/watch?v=KyfL61VvvDw) e sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/WetRags2017/)