Una vittoria ed una sconfitta per il settore giovanile della Salernitana, impegnato quest’oggi nell’antistadio “Renato Curi” di Perugia.

Alle ore 13 è scesa in campo l’Under 15 di mister Pasquale Cerrato, che in Umbria ha conquistato una importante vittoria. Granatini avanti al minuto 8′ grazie al gol di Celia, pareggiato al 27′ della ripresa dal perugino Nuti. Due minuti più tardi, però, i babies dell’ippocampo hanno ritrovato il vantaggio grazie alla rete di Cozzolino, che ha fissato il punteggio sull’1-2.

Pesante sconfitta, invece, per l’Under 16 granata, superata col punteggio di 6-2 dai biancorossi guidati da Nicola Polverini. Umbri avanti al 17′ grazie ad un autogol di Belvedere, prima del pareggio campano firmato al 33′ da capitan Lamberti. Tre minuti più tardi, ancora il numero 11 dell’ ippocampo Lamberti ha battuto Sergiacomi, chiudendo la prima frazione sul punteggio di 1-2 in favore della Salernitana. Nella ripresa, veemente la reazione del Perugia, che al 4′ ha trovato il pari con Parolisi e al 6′ il sorpasso con Passaquieti. Grifo ancora in gol al 24′ con Paladino, al 29′ con Seghetti e infine al 37′ col numero 17 Lolli, subentrato al 15′ del secondo tempo in luogo del capitano biancorosso Sirci.

Con la sconfitta rimediata quest’oggi, i granatini di mister Ernesto De Santis rimangono ancora in fondo alla classifica del torneo Under 16.