Sarà presentato al pubblico oggi, lunedì 13 gennaio, presso Fan’s Shop, il nuovo quotidiano sportivo di Salerno e provincia “SalernitanaLive” – edito da “Fan’s Shop S.a.S” – interamente dedicato alle vicende dell’Unione Sportiva Salernitana ed a tutto l’universo granata che ruota attorno alla squadra dell’ippocampo.

“In diretta dal 1919”. E’ questo il claim della neonata testata giornalistica, diretta dal giornalista professionista Umberto Adinolfi. Una scelta editoriale ben precisa quella che prende spunto dal claim e che sottolinea un binomio inscindibile: recupero e valorizzazione della memoria accanto ad un’informazione in tempo reale. Il nuovo quotidiano sportivo di Salerno e provincia sarà completamente gratuito e consultabile all’indirizzo www.salernitanalive.it. Accanto al sito, “viaggeranno” alla stessa velocità anche le pagine social di Facebook (www.facebook.com/salernitanalive) e Instagram (salernitanalive1919), nonché il canale televisivo su Youtube (salernitanalive).

Il brand individuato per identificare la testata giornalistica è stato realizzato partendo dal recupero cromatico della prima maglia della Salernitana (a strisce bianche e celesti), del colore nero (richiamo presente in numerose casacche fin dagli anni ’20) e ovviamente del granata (diventato simbolo viscerale della passione calcistica di Salerno il 10 dicembre 1944, quando la Salernitana indossò per la prima volta una divisa granata). Accanto alla dimensione cromatica, è stato scelto un ippocampo, la cui forma sinuosa ricorda perfettamente la “S” di Salerno e della Salernitana.

Dieci le sezioni tematiche in cui è suddivisa l’informazione giornalistica di “SalernitanaLive”. L’editoriale quotidiano sull’argomento del giorno apre graficamente la homepage, in cui capeggiano le categorie news, serie B e calciomercato. Subito dopo, nel corpo centrale, il contenitore televisivo della webtv e tutte le altre directory di riferimento: calcio femminile, giovanili, tifoseria, storia e amarcord ed infine le gallery multimediali.

La direzione è affidata a Umberto Adinolfi, il direttore editoriale sarà Gianluigi Carlino; a capo della redazione ci sarà Giuseppe D’Alto mentre svolgerà le funzioni di caposervizi Alfonso Maria Tartarone. La consulenza storica e documentale sarà affidata a Giuseppe Fasano, mentre in redazione ci saranno Francesco Pio Fasano e Vincenzo Salerno. Il fotografo ufficiale della testata è Edy Nasti.