Gian Piero Ventura ha reso noto i convocati per Salernitana-Cosenza. Presenti in lista i neo-arrivati Aya e Curcio. Non riescono a recuperare Walter Lopez e Cicerelli. Out anche Cerci, non ancora al top della condizione, oltre a Firenze, in rotta con il club.

Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone;

ATTACCANTI: Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.