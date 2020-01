Sorride Gian Piero Ventura al termine di Salernitana-Cosenza, che vale il secondo successo consecutivo dopo il blitz di Pescara. La vittoria permette alla compagine granata di volare al quarto posto, ad appena tre lunghezze dal secondo posto. “Sono felice per questo successo. Abbiamo avuto continuità sia sotto il profilo della prestazione che del carattere, reagendo bene al gol dello svantaggio di Asencio. Al termine del primo tempo eravamo meritatamente in vantaggio mentre nel secondo abbiamo un po’ mollato sia per stanchezza che per l’ansia da risultato. Mi godo però il bicchiere mezzo pieno ed una squadra che ha lottato fino alla fine prendendosi una vittoria meritata. Ora andiamo a Benevento, nella mia idea c’è sempre l’intenzione di andare a proporre il nostro gioco, così come volevo accadesse anche a La Spezia, ma dopo dieci minuti mi volevo suicidare. Di mercato non parlo fino alla chiusura, parlerà solo la società. Il mio lavoro è quello di allenare i giocatori che ho”.

