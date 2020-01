Weekend positivo per il settore giovanile della Salernitana, che ha visto portare a casa due vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Dopo il successo arrivato ieri dalla Salernitana Primavera, che al “Volpe” ha superato 2-1 il Frosinone (reti di Galeotafiore e Pezzo per i granatini e Coccia per i ciociari), quest’oggi è toccato alle compagini Under dell’ippocampo. La squadra Under 15 di Pasquale Cerrato ha superato di misura il Benevento, nel derby andato in scena alle ore 14 sul manto erboso del “Volpe”. Un’autorete del numero 5 sannita Marrone e un gol di Cozzolino nel primo tempo, hanno permesso ai granatini di portare a casa l’intera posta in palio, nonostante la rete messa a segno dal giallorosso Marrone nella ripresa, che ha fissato il punteggio sul 2-1.

Soltanto un punto, invece, per l’Under 16 guidata da Ernesto De Santis, scesa in campo alle 16:30 contro i pari età delle Streghe. Primo tempo ricco di emozioni, con i sanniti guidati da Gennaro Scarlato passati in vantaggio al 5′ con Malva e raggiunti soltanto quattro minuti più tardi dalla marcatura di Luongo. Al 15′, i giallorossi nuovamente avanti, grazie al secondo gol di Malva, abile a superare ancora una volta Abate, mentre al 35′ della ripresa, il granatino Morrone ha trasformato il penalty che ha consentito ai babies dell’ippocampo di evitare un altro ko interno. Pari che comunque serve a poco al team dell’ippocampo, che resta mestamente in fondo alla classifica con 6 punti, mentre il Benevento si porta a quota 20.

Tonfo esterno per l’Under 17, uscita sconfitta col punteggio di 5-1 sul campo del Pescara. Al centro sportivo “Delfino” di Città di Sant’Angelo, gli abruzzesi hanno cominciato fortissimo, trovando al 3′ il vantaggio con Palmaricciotti, al 23′ il raddoppio con capitan Longobardi e al 42′ il tris ancora con il numero 11 Palmaricciotti. Nella ripresa, timida reazione dei ragazzi di Mario Landi, con il subentrato Capone che al 20′ ha messo a segno il gol del momentaneo 3-1. Tuttavia, dopo la rete granata, il Pescara è risalito in cattedra, trovando altri due gol con Stampella (22′ e 31′) che hanno fissato il punteggio sul 5-1. Vittoria importantissima per i biancazzurri di Paolo Birra, che si lanciano in alta classifica, dietro a Roma e Napoli, mentre i granatini rimangono a quota 13 punti nei bassifondi della graduatoria del girone C Under 17.