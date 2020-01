Colpo di calciomercato per la Salernitana in coda alla finestra invernale di riparazione, che si chiuderà fra poco meno di 24 ore. La trattativa era già nell’aria dal pomeriggio, nonostante l’insistenza del Crotone, che avrebbe riabbracciato volentieri il suo ex calciatore Leonardo Capezzi, centrocampista 24enne di proprietà della Sampdoria in prestito all’Albacete, seconda divisione spagnola. Il mediano, più adatto a giocare da centrale che da mezzala, ha oltre 40 presenze in serie A e diverse apparizioni con la Nazionale Under 21, e rappresenta un rinforzo di spessore per la compagine di Gian Piero Ventura. Di seguito il comunicato del club granata che ufficializza di fatto il terzo colpo di mercato dopo Aya e Curcio.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Albacete per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’95 Leonardo Capezzi”.

La formula dovrebbe prevedere anche diritto di riscatto e di controriscatto.