Emanuele Cicerelli passa alla Lazio. L’esterno della Salernitana, in scadenza nel prossimo 30 giugno, è un nuovo calciatore della Lazio. L’esterno resterà però in granata fino al termine della stagione, con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei campani.

La Salernitana ha inoltre ufficializzato le cessioni di Kalombo al Rieti, Pinto al Bari e Morrone alla Lazio e poi girato successivamente al Rieti. Tutto fatto per Firenze al Venezia.