“Grazie soprattutto a voi perché mi avete dimostrato sempre tanto affetto, ho ricevuto in questi giorni un sacco di messaggi e mi scuso se non sono riuscito a rispondere a tutti..! Ho solo un grande rimpianto, non essere riuscito a segnare sotto quella meravigliosa curva, ogni volta che ho indossato questa maglia ho cercato sempre di dare il massimo! Ho fatto parte di un gruppo di ragazzi meraviglioso ai quali auguro le migliori fortune per raggiungere un grande traguardo perché lo meritano e lo meritate soprattutto voi. Il resto un sacco di chiacchiere. Grazie Marco”.

Definitivamente ai titoli di coda l’avventura in granata di Marco Firenze, da tempo ormai separato in casa con la Salernitana e vicinissimo a tornare per la seconda volta un nuovo giocatore del Venezia. Il pupillo di Grassadonia, dopo una partenza incoraggiante, con tanto di gol della partita a Cosenza, alla seconda giornata di campionato, non è più riuscito a ritrovare continuità, perdendo giornata dopo giornata minutaggio e fiducia, complice anche qualche problemino fisico, e un rapporto con Ventura mai sbocciato del tutto. Firenze andrà quindi in prestito al club veneto, ma prima di proiettarsi alla sua nuova avventura, ha voluto salutare con un post su Instagram i tifosi di fede granata, augurando il meglio ai suoi ormai ex compagni di squadra.