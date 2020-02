Residui del “Take Away” in strada che arrivano perfino a metà carreggiata. Questa la triste fotografia che racconta lo stato in cui riversa alla fine del weekend via Filippo Smaldone, da anni ormai meta preferita di chi fa tappa al vicino fast food, optando per la pratica da asporto. Contenitori di patatine, involucri di panini, bicchieri per bibite incivilmente abbandonati in strada, nonostante i cestini a pochi passi, rappresentano da anni un problema per i residenti di Mercatello, che spesso sono costretti a fare lo slalom tra i rifiuti impunemente lasciati per strada. Una via, Filippo Smaldone, dove ormai regna da anni l’inciviltà, complice il degrado che accompagna il cantiere della scuola Galileo Galilei, spesso ridotto a uno stagno, con blatte, topi e altri animali a farla da padrone. Oltre cinquecento metri di indecenza, specie considerati i cestini vuoti a pochi passi dai cumuli di rifiuti, normalmente abbandonati direttamente dalla proprio autovettura dopo aver consumato il pasto da asporto. Una problematica già tristemente nota ai residenti della zona, che non possono però evitare di constatare come la maleducazione, nel corso degli anni, resti sempre pratica più diffusa.

