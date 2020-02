Weekend positivo per il settore giovanile della Salernitana, che ha portato a casa due vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta.

Dopo il pari della squadra Primavera guidata da Antonio Rizzolo a Perugia (in gol al 16′ Iannone per i granatini e al 46′ Mangiaratti per gli umbri), ieri pomeriggio è toccato alle compagini Under dell’ippocampo.

Under 15 e Under 16 hanno vinto con merito sul campo del Cosenza, conquistando punti importanti per le rispettive classifiche. Alle ore 13, i babies di Pasquale Cerrato hanno superato 2-0 i rossoblu, grazie alle reti di Cozzolino al 5′ e di Fusco al 29′ della ripresa, mentre sullo stesso manto erboso, due ore più tardi, i ragazzi allenati da Ernesto De Santis con lo stesso punteggio hanno sconfitto i pari età cosentini. Per la Salernitana Under 16, in gol Luongo al 26′ e Garofalo al 16′ del secondo tempo, che hanno consentito alla Salernitana di portare a casa l’intera posta nel delicato match di bassa classifica contro la squadra di Gigi Carnevale. Da segnalare, anche un calcio di rigore fallito dai granatini, con Morrone che al 36′ della prima frazione, dagli undici metri, ha colpito la traversa. Col successo ottenuto ieri pomeriggio in Calabria, i granatini restano sempre in ultima posizione, accorciando però proprio sul Cosenza. Con la concomitante vittoria del Crotone, corsaro col punteggio di 1-2 a Frosinone, il Cosenza è scivolato al penultimo posto della graduatoria Under 16, con tre lunghezze in più della Salernitana, ora a quota 9 punti.

Derby amaro, invece, per l’Under 17, che continua a perdere. Al “Volpe” passa il Napoli guidato da Albino Rossi, che grazie ai gol di D’Agostino e Vergara, rispettivamente realizzati al 42′ del primo tempo e al 43′ della ripresa, allunga in classifica a quota 38 punti, alle spalle della capolista Roma.