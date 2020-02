Ampio risalto alla Salernitana sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport”. Il noto quotidiano sportivo ha intervistato Gian Piero Ventura, con il tecnico che ha parlato sia del campionato di serie B che delle condizioni di Alessio Cerci, accendendo un barlume di speranza per l’attaccante romano. “Dopo 10 anni ho ritrovato una B molto più equilibrata, al di là del Benevento che è fuori mercato. Il campionato è appena cominciato, la classifica la guardiamo a fine marzo. Siamo cresciuti molto e siamo lì, sapendo che bastano due vittorie o due pari per cambiarti la vita. Se vuoi andare in Serie A devi avere un comportamento da Serie A. Ora mi aspetto un salto di qualità dalla squadra, non dal singolo. Abbiamo ancora margini di crescita. Serie A possibile? Se uno vuole, può.”

Cerci? “Era fermo da due anni, dimenticato da Dio. Mi serviva un giocatore di qualità ed esperto; era svincolato ed è venuto con uno stipendio di categoria. Se non ha più infortuni e disavventure, senza ansie, può ancora farci vincere: magari le ultime 5 partite”.