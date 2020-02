Venerdì 7 febbraio, alle ore 10,00, presso il Centro Sociale di Salerno, si terrà la rappresentazione teatrale “Stupidorisiko” a cura del Teatro di Emergency.

Emergency è impegnata da venticinque anni in scenari di guerra in varie parti del globo terrestre e dal 2000 ha deciso di utilizzare lo strumento del teatro per informare e far riflettere sui temi della guerra e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per promuovere e affermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace.

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Villaggio di Esteban che ha sempre fatto suoi gli ideali che ispirano il percorso della importante organizzazione umanitaria e ha voluto così portare a Salerno lo spettacolo di Emergency, in particolare “Stupidorisiko – una geografia di guerra”.

Il racconto, partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, arriva fino alle guerre dei giorni nostri. Lo spettacolo vuole raccontare in forma semplice e chiara – e, perché no, anche ironica – alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, che spesso sono dimenticati o ignorati. Il teatro diviene così strumento per valorizzare e divulgare il lavoro di Emergency e il suo impegno contro la guerra.

All’evento sono state invitate le scuole salernitane. Il Villaggio di Esteban ha immaginato di proporre lo spettacolo in orario diurno proprio per coinvolgere i ragazzi e poter dialogare con loro sul tema della guerra e delle ingiustizie.

Pertanto, la rappresentazione teatrale sarà occasione per un dibattito con il giovane pubblico, sul tema proposto dall’autrice del testo, nonché regista Patrizia Pasqui, assieme all’interprete Matteo Palazzo, al referente di Emergency per la Campania Giuseppe Fiordelisi, all’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Giovanni Savastano e al presidente de Il Villaggio di Esteban Carlo Noviello.