“Ognuno è libero di tifare chi vuole ma il nome della città di Casarano dovrebbe accompagnare solo i colori rossoblu“. E’ questo il pensiero degli ultras della squadra pugliese, attualmente impegnata nel campionato di serie D girone H, che nei giorni scorsi hanno diramato un comunicato nel quale prendevano le distanze dai drappi riportanti il nome di Casarano, in diverse Curve d’Italia.

Oltre ai “celebri” stendardi, che ormai da diversi anni accompagnano le partite in casa e a volte anche le trasferte della Juventus, nelle ultime settimane anche in altri stadi d’Italia sono apparsi dei drappi col nome della città salentina e i loghi di altre squadre. I vessilli giallorossi con lo stemma della Roma, rossoneri con il logo del Milan ed anche granata, al seguito del Toro, hanno infastidito e non poco la parte calda della tifoseria del Casarano. Il gruppo ultras “Street Mentality Casarano“, abitualmente al seguito della compagine rossoblu, ha deciso di prendere posizione sulla vicenda, “condannando” di fatto tutti quelli che espongono vessilli col nome della città, al seguito di altre realtà. “Prendiamo le distanze da tutti coloro i quali portano il nome di Casarano nelle Curve d’Italia“, si legge nella nota dei supporters pugliesi, che tengono a precisare che “la passione per le squadre di serie A non deve infangare ciò che per noi rappresenta una religione“. Gli ultras del Casarano, inoltre, hanno spiegato che “la passione per la maglia rossoblu viene tramandata di padre in figlio, di generazione in generazione, e per tradizione Casarano tifa per il Casarano!“. Gli ultra’ pugliesi, hanno concluso la propria nota con lo slogan: “tifare il rossazzurro è un onore, sostenere quella gloriosa casacca è un privilegio“.