Tramite il proprio sito web di bandiera, la Salernitana ha annunciato un’iniziativa che vedrà impegnata una delegazione della squadra granata. Per avvicinare i calciatori ai propri tifosi, soprattutto quelli più piccoli, il club dell’ippocampo ha infatti “studiato” due giornate dedicate alla firma di autografi ed alle fotografie ricordo.

La prossima settimana, presso gli store ufficiali del club, siti in Piazza Caduti Civili di Guerra n.2 (angolo di Via Quaranta) e nel Centro Commerciale “Le Cotoniere”, si svolgeranno due serate che vedranno protagonisti alcuni atleti della squadra allenata da Gian Piero Ventura. Martedì 11 febbraio, a partire dalle ore 18:00, una delegazione della Salernitana sarà a disposizione dei propri aficionados per almeno 1 ora, allo store situato al centro della città, in Piazza Caduti Civili di Guerra. Il giorno seguente, mercoledì 12 febbraio, sempre alla stessa ora, i tifosi potranno incontrare i propri beniamini al Temporary Store granata, sito all’interno de “Le Cotoniere”, in Via dei Greci. Iniziative che puntano ad avvicinare ulteriormente la squadra alla piazza, in un momento della stagione molto delicato, in cui la Salernitana si gioca tanto e spera di sentire l’affetto ed il calore della propria gente.