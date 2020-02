Grande emozione per l’ottantesimo compleanno di Celeste Bucciarelli, la “fedelissima del tifo granata”, che ieri sera è stata onorata da tutto il popolo del cavalluccio marino.

Una festa a sorpresa, organizzata dai ragazzi appartenenti ai gruppi ultras della Curva Sud Siberiano, per rendere omaggio alla “signora bionda” che ha girato l’Italia al seguito della casacca granata. La location scelta per festeggiare Celeste, non a caso, è stata lo stadio “Donato Vestuti“, il vecchio teatro di mille battaglie della Salernitana. Proprio lì dove Celeste cominciò a seguire la squadra della sua città. Con uno striscione affisso in Curva Nuova, la Sud del “Vestuti”, gli ultrà hanno voluto augurare buon compleanno alla loro “mamma sportiva”, che ancora oggi continua a macinare km al fianco della Salernitana. “Alla mia età, che dovrei fare? Mettermi in poltrona ad aspettare il tempo che passa? Preferisco seguire la mia passione e stare al fianco della Salernitana. Mi fa sentire giovane, viva“, aveva dichiarato Celeste in un’intervista esclusiva rilasciata a Franco Esposito, andata in onda ieri su Telecolore. E proprio per questo, gli ultras di ieri e di oggi hanno voluto presenziare sulla pista del “Vestuti” per festeggiare la fondatrice del club femminile granata “Le Fedelissime”.

“A te che sei esempio di fedeltà e militanza ma soprattutto la mamma ultras di tutti noi…Auguri Celeste!” c’era scritto sullo striscione affisso alla ringhiera della Curva dell’impianto di piazza Casalbore, di fianco alla storica “pezza” granata del club Le Fedelissime.

Una splendida “torciata” e tanti cori, hanno accompagnato l’ingresso nello stadio di Celeste, che nel vedere tanta gente lì, tutta per lei, non ha trattenuto l’emozione. Mazzi di fiori, baci ed applausi per l’importante traguardo raggiunto dalla “fedelissima del tifo”. Alla signora Bucciarelli, gli ultras e i club organizzati hanno anche donato una targa, con la stessa frase scritta sullo striscione. Dopo aver aperto il buffet organizzato dagli ultras granata, la festa è proseguita tra cori e “selfie” con Celeste, icona di passione e attaccamento per giovani e “vecchi” supporters.

Per il brindisi, ha raggiunto lo stadio “Vestuti” anche l’ex primo cittadino, oggi governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha ricordato i tanti momenti di gioie e dolori legati alla Salernitana, ribadendo che “Celeste è un esempio di tifo ed è parte della storia di Salerno sportiva“. Successivamente, c’è stato il taglio della torta, preceduto da uno spettacolo pirotecnico. Sulla mega torta fatta realizzare per Celeste, spiccavano due ippocampi granata, posizionati ai lati di un grande “80”, e alcune foto storiche con i vari esponenti del tifo salernitano. Da uno scatto d’epoca col compianto leader Carmine “il Siberiano” Rinaldi, ad altre foto con Ciccio Rocco, Raffaele Russo (per tutti “il Vichingo“) e Mino Caputo, uomini che hanno fatto la storia del movimento ultras granata. Durante la festa, presente anche il team manager della Salernitana, Salvatore Avallone.

Perchè la storia va sempre onorata e come hanno ricordato ieri i ragazzi della Curva, “Celeste non fa parte della storia, è la storia!”.