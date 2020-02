Sarà inaugurata nei prossimi giorni la “Gastronomia Hilton”, nuova attività ristorativa salernitana, situata vicino all’omonimo bar di via Generale Clark. Si tratta di un’attività culinaria che è già operativa da qualche settimana ma che presto si presenterà ufficialmente al pubblico, con una cerimonia inaugurale.

Tanti buongustai salernitani, infatti, hanno potuto già apprezzare i piatti tipici della tradizione che lo staff dell’Hilton ha preparato nei giorni scorsi. Sapori del posto ma non solo, visto che la “Gastronomia Hilton” si pone come obiettivo principale quello di soddisfare tutti i gusti e le esigenze culinarie dei clienti. Non mancano, infatti, piatti gourmet con prodotti di primissima qualità. In attesa di ultimare i dettagli per l’inaugurazione ufficiale, che sarà resa nota tramite la propria pagina del social network Facebook, lo staff dell’Hilton sta lavorando alacremente per deliziare il palato di tanti salernitani. “Hilton Bar & Gastronomia”, infatti, rappresenta la location ideale per chi ha voglia di prendersi una pausa pranzo dal lavoro, non rinunciando comunque alla qualità. Il locale, infatti, è dotato di tavoli con posti a sedere, dove i clienti potranno consumare il proprio pranzo, a prezzi comunque accessibili.

L’attività, inoltre, mette a disposizione dei clienti anche il servizio take away e la consegna a domicilio. Primi piatti, secondi e contorni, tutto cucinato con prodotti freschi dalla cuoca Enza Gallo, veterana del settore con un enorme bagaglio d’esperienza alle spalle. Perché anche la cultura gastronomica è un’arte e come tale va espressa per soddisfare gli amanti del buon cibo.