Due successi, un pareggio ed una sconfitta, questo il bottino ottenuto dal settore giovanile della Salernitana nel weekend appena andato in archivio.

Importante vittoria conquistata sabato pomeriggio dalla formazione Primavera, che sul manto erboso del “Volpe” ha superato il Lecce per 2-1 nel match valevole per la 16esima giornata del torneo. Per i ragazzi allenati da Rizzolo, in gol Galeotafiore al 6′ e Guida all’85’, mentre in pieno recupero i salentini hanno accorciato le distanze grazie alla rete di Oltremarini, che ha fissato il punteggio sul 2-1.

Ieri, invece, è toccato alle compagini Under dell’ippocampo, che non hanno sfigurato al cospetto delle avversarie. L’unica a cadere è stata l’Under 16, che è stata battuta col netto punteggio di 0-3 dalla Juve Stabia (in gol Pirozzi sul finire della prima frazione, Vitale e Mollichella nella ripresa, rispettivamente al 20′ e 32′). La squadra di Ernesto De Santis resta ancora in fondo alla graduatoria del torneo Under 16.

Molto bene l’Under 15 di Pasquale Cerrato, che si candida per disputare anche i play-off post season. I granatini hanno ottenuto un importante successo ai danni dei pari età stabiesi, grazie al gol realizzato da Mastrocinque al 31′ del primo tempo.

Soltanto un pari, invece, per l’Under 17 di Mario Landi, che ha strappato un risultato ad occhiali sul terreno di gioco del Lecce.