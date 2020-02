Importante successo per la Salernitana, che supera di misura il Trapani dell’ex Fabrizio Castori, lanciandosi ad una sola lunghezza dalla promozione diretta in massima serie.

Vittoria sofferta per l’undici di Gian Piero Ventura, che a denti stretti è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio, facendo esplodere di gioia i 7mila supporters dell’Arechi.

LA CRONACA DEL MATCH

Gli ospiti partono forte ed al 10′ hanno l’occasione per portarsi avanti con Pettinari ma l’estremo difensore Micai sventa il pericolo. Due minuti più tardi, il team del cavalluccio marino trova il vantaggio: apertura di gioco sulla corsia sinistra occupata da Cicerelli, che con un cross preciso serve a centro area Milan Djuric, il quale di testa batte Carnesecchi. Ottavo centro stagionale per il gigante bosniaco, sempre più leader della squadra e idolo della tifoseria per l’impegno profuso. Il Trapani non sta a guardare e prova a reagire, trovando un palo da calcio piazzato con Taugourdeau ma anche i padroni di casa vanno vicini al raddoppio poco prima della fine del primo tempo, con Gondo che manda di poco a lato un colpo di testa da buona posizione. Nella ripresa, gli ospiti spingono forte sull’acceleratore alla ricerca del gol e al 73′ ci vanno vicinissimi col subentrato Evacuo. Nonostante i tentativi dei siculi, la Salernitana riesce a difendere il vantaggio, e avrebbe addirittura la chance per raddoppiare ma Giannetti (subentrato in luogo di Gondo) manca clamorosamente il gol, dopo una splendida azione di contropiede condotta da Kiyine. Dopo tanta sofferenza, arriva il triplice fischio e la Salernitana può far festa con i propri tifosi. Lunedì sera, al “Bentegodi” di Verona contro il Chievo, ennesima verifica fondamentale per la truppa di Ventura, per capire se quest’anno si possa realmente puntare con decisione al salto di categoria.

IL TABELLINO:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa, Dziczek, Maistro (56′ Kiyine), Cicerelli (73′ Lopez); Djuric, Gondo (62′ Giannetti). All.Ventura

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly (77′ Colpani), Del Prete (46′ Grillo); Pettinari, Piszczek (62′ Evacuo). All.Castori

Ammoniti: Coulibaly (T), Maistro (S), Dziczek (S), Piszczek (T), Lopez (S), Evacuo (T)

Marcatori: Djuric (S) al 12′.

fonte foto: Nicola Ianuale (dal sito ussalernitana1919.it)