Un solo striscione in trasferta, una sola parola: “Salerno”. Così, fin dalla trasferta di lunedì sera a Verona contro il Chievo, si presenteranno Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotika, IGUS e Prigionieri di una Fede. Ma all’iniziativa hanno aderito anche diversi altri club organizzati.

Di seguito, il comunicato diffuso dai cinque gruppi ultras.

SALERNO: Il nostro modo di esistere ha un unico comune denominatore, il motivo che ci sostiene e ci dà la forza di affrontare sacrifici, delusioni, repressione ma che ci regala anche gioie e sensazioni indescrivibili. Per quanto ogni gruppo abbia la sua identità e il proprio modo di essere, abbiamo tutti lo stesso senso di appartenenza, un unico grande amore per il colore Granata e per la città che esso rappresenta: SALERNO.

Ed è per questo motivo che, dalla partita di Verona con il Chievo, ci identificheremo, in trasferta, in un unico striscione che rappresenta ciò per cui esistiamo: SALERNO.

Lo striscione SALERNO rappresenta un’idea, un unico modo di intendere l’ESSERE ULTRAS come punto di riferimento per la curva per la città. Senza interessi, senza compromessi e senza inutili e sterili protagonismi che non portano a nulla.E, chiunque si senta allo stesso modo rappresentato dalla città che amiamo, può stringersi dietro lo striscione, perché gli ultras sono una casa aperta a tutti.

Nell’anno in cui ricorre il decennale della scomparsa di Carmine Rinaldi, IL SIBERIANO, che più di tutti ha incarnato l’essere ultras ed il sentire ultras è un atto dovuto e sentito.Tra l’altro è il nostro modo di vivere la Salernitana, lo stile tramandato di padre in figlio…Vivere Ultrà per amare SALERNO! Appunto…..

Nuova Guardia, Nucleo Storico, Frangia Kaotika, IGUS, Prigionieri di una Fede