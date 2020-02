Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Chievo Verona e Salernitana. Out ancora una volta Alessio Cerci, così come Lopez (squalificato), ed Heurtaux, rimasto ai box per un problema fisico. Aggregato il giovane portiere De Matteis, che ha scelto il numero 31. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: De Matteis, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Jaroszynski, Karo, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.