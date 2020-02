Con un simpatico videomessaggio diffuso sui canali social ufficiali del Parma, il 26enne attaccante danese Andreas Evald Cornelius si è pubblicamente scusato con un sostenitore della squadra gialloblu, presente domenica scorsa al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.

Prima di Sassuolo-Parma, match valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A, Cornelius si è reso protagonista di un episodio singolare, non sfuggito alle telecamere presenti nell’impianto sportivo emiliano. Durante il riscaldamento pre partita, infatti, il bomber danese ha “provato” il mancino, tirando verso la porta posizionata davanti al settore occupato dagli ospiti. La mira, però, non è stata delle migliori e Cornelius ha colpito in pieno un tifoso parmense che stava sorseggiando una birra prima dell’inizio del match. Nel video, pubblicato sul sito di bandiera del Parma e sui social network del club, si vede il momento in cui il sinistro dell’ex attaccante dell’Atalanta colpisce il tifoso emiliano, facendogli cadere addosso il bicchiere in plastica con la birra.

Il centravanti danese, con grande genuinità e simpatia, si è prestato ad un videomessaggio di 15 secondi (in lingua inglese, con sottotitoli tradotti in italiano) rivolto al malcapitato tifoso del Parma. “Ciao, questo video è per il tifoso che ho colpito durante il riscaldamento contro il Sassuolo“, esordisce Cornelius col sorriso sulle labbra, nel video girato dall’area comunicazione del Parma. “Prima di tutto, mi dispiace ed ovviamente ripagherò la birra. Ci possiamo incontrare e bere qualcosa insieme“, continua il 26enne nativo di Copenaghen, specificando che “io berrò un succo di mela e tu una birra“. Sicuramente una buona occasione per “brindare” al successo della settimana scorsa sui neroverdi, che ha rilanciato le ambizioni europee dei crociati.