La nuova ludoteca sarà presentata il 29 febbraio con una conferenza stampa per raccontare nel dettaglio tutte le innovazioni dell’area, la prima in Italia basata su un concept d’intrattenimento del tutto sperimentale.

Un progetto fortemente voluto da Mariella Pastore, futura direttrice della sala, che porta la firma del noto franchising di ludoteche innovative “PlayZoneItaly”, ma che costituisce un numero 0 persino per la casa madre, data la singolare formula adottata per la sede di Baronissi.

Con la sala di Baronissi PlayZoneItaly sperimenta infatti il nuovo e brillante format denominato “Galaxy”: un’area studiata e progettata in ogni dettaglio per accogliere non solo i bambini, ma anche i ragazzi e i genitori, in un’ottica di condivisione di esperienze ed emozioni pressoché uniche.

“La formula Galaxy nasce da una considerazione apparentemente banale che però trova scarsa applicazione nella realtà”, spiega Salvatore Papa, fondatore e mentore di PlayZone, nonché autore del libro Come Aprire una Ludoteca, “e cioè che un’area d’intrattenimento va progettata in funzione dei suoi futuri fruitori, nel nostro caso i bambini”.

Partendo da questo presupposto, l’azienda ha quindi sviluppato una serie di attrazioni, per così dire, a misura di bambino del 2020: “I bambini di oggi sono abituati a stimoli di ogni genere; il loro mondo è touch screen, il loro divertimento è multimediale e multi-sensoriale: diventa difficile stupirli, ed è a dir poco sciocco proporre loro giochi ormai datati per i quali non hanno alcuna confidenza o memoria”.

Ad accogliere gli ospiti in occasione dell’inaugurazione ufficiale ci sarà, in prima linea, la mascotte ufficiale del brand PlayZoneItaly, Pizzy. La incontreremo nella sua nuova versione evoluta: Pizzy l’astronauta, con tanto di tuta spaziale e bombole d’ossigeno.

“Anche Pizzy si è catapultata nel modello Galaxy: se deve rappresentare in qualche modo le nostre ludoteche, è giusto che stia al passo con i cambiamenti che stiamo apportando”.

Ludoteca PlayZone Baronissi per bambini e ragazzi

La parola d’ordine per i più piccoli è quindi AVVENTURA: fra tappeti elastici speciali, pareti interattive e per l’arrampicata e un grande mare di palline colorate, spiccano anche attrazioni innovative quali l’area Ninja Mini-Warrior e l’ultima frontiera del playground a nido d’ape.

Se però la vera innovazione di PlayZone Galaxy è nella progettazione delle aree in funzione dei futuri fruitori, questo vale non soltanto per i bambini, ma anche per le diverse fasce d’età che intende coinvolgere: “Dagli 8 anni in su i bambini sviluppano bisogni più esigenti in tema d’intrattenimento, la ludoteca in senso classico è già OUT per loro”.

La fascia 8-12 anni trova in PlayZone Galaxy una serie di attrazioni estremamente stimolanti che vanno dalla zona playground con giochi interattivi, a quella col Trampoline-Park nella sua versione più evoluta, che consente lo spostamento non solo verticale

ma anche in orizzontale. Lo spazio ragazzi ospita anche una zona multigames a firma Virtual Play, con strumentazioni che sfruttano appunto la Realtà Virtuale, come l’esclusivo Kat-VR e vari simulatori di guida.

Galaxy intrattiene anche i genitori

Dove ci sono bambini ci sono i loro genitori.

Ebbene, PlayZone Baronissi ha spazio anche per loro, con una formula d’intrattenimento basata specificatamente sulle loro esigenze: divertirsi senza perdere d’occhio i figli, che giocano a vista nell’area immediatamente adiacente.

Per gli adulti PlayZone Galaxy ha progettato un’area Living con tanto di somministrazione di cibo e bevande opportunamente munita di maxischermo. Presente anche un’ampia area “visual disco” ideata per ospitare feste per adulti e una divertente area giochi Retrò in stile “Arcade”: qui sono disponibili una serie di giochi “vecchio stampo” che vanno dagli anni 80 in poi, per i quali è anche possibile attivare la modalità “Sfida” per il gioco a coppie o squadre.

Tutto questo e molte altre innovazioni da scoprire direttamente in sede!

Tutti gli appuntamenti:

Sabato 29 Febbraio ore 11:00 – Conferenza Stampa di presentazione

Intervengono:

Luca Scafuri, Giornalista di Zerottonove

Salvatore Papa, Founder di PlayZoneItaly e Consulente per i gestori di attività

Mariella Pastore, neo ludo-imprenditrice, direttrice di PlayZone Baronissi

Antonio Poccia, direttore franchising PlayZoneItaly

Domenica 1 marzo, ore 16:30 – Inaugurazione e apertura al pubblico

https://www.playzoneitaly.it/