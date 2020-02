A partire da sabato 22 febbraio, tutti i tifosi della Salernitana potranno acquistare la Fisarmonica di Sentimento Granata in edicola insieme al giornale “La Città di Salerno”.

E’ in arrivo una nuova iniziativa per celebrare il Centenario della Salernitana e rendere omaggio alla passione granata di migliaia di tifosi e collezionisti. A partire da sabato 22 febbraio, in tutte le edicole di Salerno e Provincia sarà possibile acquistare la fisarmonica del Centenario di “Sentimento Granata”. Si tratta di una pubblicazione extra ideata da Creatiwa Studio per i tanti appassionati che, negli ultimi due mesi, hanno raccolto con entusiasmo le figurine dell’album Sentimento Granata. Grazie alla fisarmonica in arrivo in edicola, la collezione potrà essere ulteriormente valorizzata: ogni tifoso potrà creare il suo “Dream Team” attaccando sulla fisarmonica le figurine dei suoi calciatori preferiti.I migliori giocatori che hanno indossato la maglia granata dal 1919 ad oggi potranno “scendere in campo” in formazioni all-time personalizzate: Agostino di Bartolomei potrà giocare al fianco di Roberto Breda, Ciro Ferrara e Giovanni Pisano difenderanno la porta di Antonio Chimenti e “mago” Merino farà tandem d’attacco con Davide Bombardini. Ogni tifoso potrà dare sfogo alla sua passione granata e diventare il Mister della “sua” squadra del Centenario. La fisarmonica – elaborata in collaborazione con l’emittente Telecolore e il gruppo editoriale La Città –sarà disponibile in edicola a partire da Sabato 22 febbraio al prezzo di 2 europiù il costo del quotidiano.

Oltre agli slot per creare la squadra del Centenario, all’interno della fisarmonica saranno presenti anche figurine extra dedicate aigrandi protagonisti della storia della Salernitana. Ci saranno il mister Gipo Viani (artefice della promozione in Serie A del 1947), il centrocampista Vincenzo Volpe (più di 50 presenze in maglia granata), il difensore Silvano Scarnicci (bandiera granata dal ’61 al ‘67), l’attaccante Vincenzo Margiotta (con 85 reti, capocannoniere all-time della Salernitana) e altre immagini di squadre storiche che hanno fatto innamorare i tifosi. La Fisarmonica del Centenario sarà dunque il perfetto completamento per l’album da collezione “Sentimento Granata”.

La Fisarmonica del Centenario è parte di un più ampio programma di aggregazione pensato apposta per i collezionisti di Sentimento Granata. In collaborazione con l’U.S. Salernitana 1919, nelle prossime settimane verranno organizzati in città alcuni eventi per permettere agli appassionatidi incontrarsi, scambiare i doppioni e completare la raccolta di figurine. Agli appuntamenti parteciperanno anche tesserati attuali e vecchie glorie della Salernitana: per i tifosi sarà l’occasione giusta per incontrare i propri idoli e completare la raccolta! Un’emozione da vivere, collezionare, custodire e tramandare.