Una toppa celebrativa per i 100 anni dalla prima gara ufficiale della Salernitana. “Macte animo”, #Salernitana100, 15 febbraio 1920, data del match di Castellammare contro lo Stabia, comporranno la patch che sarà presente al centro della casacca, sotto logo e marchio dello sponsor tecnico. Presentata nel ventre dell’Arechi prima della consueta conferenza stampa pre-partita l’iniziativa del club nato il 19 giugno 1919 per ricordare e festeggiare il primo incontro ufficiale della società granata. Oltre al direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani, presenti anche Anna Nastri, Responsabile Sviluppo Progetti e Business della Lazio , e Anna Serriello, presidentessa associazione Clownterapia Wonder Tortilla, oltre ad Angelo Caramanno, assessore allo sport del comune di Salerno.

“Si tratta solo di una prima iniziativa – ha esordito il dirigente romano -, procederemo con l’intitolazione dei tre campi del Mary Rosy più la sala riunioni per ricordare le vittime del rogo del treno di ritorno da Piacenza. Le maglie indossate domani, invece, andranno in beneficenza da martedì sulla piattaforma charity stars”.

Anna Nastri, salernitana doc e responsabile area marketing della Lazio: «Oltre questa che celebra la storia della Salernitana (Salernitana-Stabia), vogliamo dare un senso sociale legandoci alla società Associazione “Clowterapia Wonder Tortilla” che s’impegna con la clownterapia negli ospedali e per persone che soffrono operando sul territorio salernitano. La divisa con il logo centrale verranno indossate da domani fino alla fine del campionato. Cento maglie verranno vendute nello store ufficiale e anche allo stadio dal 13 aprile».