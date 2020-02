Emergenza totale. Avrà appena 17 granata Gian Piero Ventura per la sfida Salernitana-Livorno. Il tecnico ligure deve rinunciare a Lombardi, Cicerelli, Curcio, Heurtaux, Russo per infortunio oltre ad Akpa Akpro per squalifica. Out anche Alessio Cerci.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Livorno.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.