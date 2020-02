Massimo risultato col minimo sforzo. Salernitana-Livorno 1-0 permette ai granata di centrare il quinto successo consecutivo in casa, record nell’era Lotito-Mezzaroma, salendo al quarto posto a quota 39 insieme al Cittadella. Decide la nona perla stagionale di Djuric, in una partita condotta con qualche patema di troppo dai granata.

Pronti via e la Salernitana passa: al 6’ cross di Lopez che Zima legge male deviando su Djuric che spinge il pallone in rete. La Salernitana controlla e gestisce, sfiorando il colpo del 2-0 in chiusura di tempo con Djuric, fermato da Silvestre. Il Livorno non riesce mai a squillare dalle parti di Micai, con Maistro che flirta con il raddoppio con una conclusione dal limite che sfiora l’incrocio.

La ripresa si apre con il clamoroso contropiede orchestrato da Marras sugli sviluppi di un corner per la Salernitana. L’esterno parte da solo, salta Dziczek ma non trova i pali di Micai. La Salernitana ha ritmi lenti, non riesce ad imporre il gioco e rischia su un cross deviato di Ferrari che Micai blocca con qualche patema. Al 60’ Billong è provvidenziale nell’anticipare Ferrari a tu per tu con Micai mentre sul capovolgimento di fronte Kiyine impegna un non sicurissimo Zima. Ventura inserisce Gondo, Di Tacchio e Karo per Djuric, Maistro e Capezzi, varando nel finale un difensivo 5-3-2. Nel finale la chance per chiudere il match capita a Gondo che spreca malamente. Stesso vale per Marsura nel recapito, con tentativo da buona posizione che finisce alle stelle.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Capezzi (34’ st Karo), Dziczek, Maistro (18’ st Di Tacchio), Lopez; Jallow, Djuric (18’ st Gondo).

In panchina: Vannucchi, Migliorini, Gianetti. Allenatore: Ventura.

LIVORNO (3-5-2): Zima, Boben, Silvestre, Bogdan; Delprato, Morganella (1’ st Ferrari), Luci, Rocca, Argadius (30’ st Porcino); Marras, Rizzo (13’ st Marsura).

In panchina: Ricci, Plizzari, Marie-Sainte, Murillo, Trovato, Simovic, Awua, Seck. Allenatore: Breda.

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo. (Assistenti: Marchi-Palermo, quarto uomo: Maranesi).

RETI: 6’ pt Djuric (S)

NOTE. Spettatori: 7003 di cui 16 provenienti da Livorno. Ammoniti: Marras (L), Dziczek (S), Maistro (S), Rocca (L), Gondo (S). Angoli: 1-2. Recupero: 1’ pt.