Dopo il successo ottenuto dalla formazione Primavera contro il Cosenza guidato dall’ex Emanuele Ferraro (3-1 il risultato finale, con doppietta di Iannone e gol di Guida per i granatini e rete di Nicolah per i rossoblu), oggi sono scese in campo le categorie Under del settore giovanile della Salernitana.

Al centro sportivo “Kenney” di Napoli, l’Under 15 di Cerrato ha pareggiato 2-2 contro gli azzurrini di Sorano. Al 13′ della prima frazione, capitan Russo portava in vantaggio i padroni di casa, prima del pari ospite firmato da Cozzolino al quarto d’ora della ripresa. Dieci minuti più tardi, ancora il numero 9 dell’ippocampo superava Pellino, portando avanti la Salernitana, che veniva raggiunta nel finale da un rigore di Solmonte. Occasione sciupata per l’Under 15 del cavalluccio marino, che avrebbe potuto allungare in chiave playoff e invece si è dovuta accontentare di un solo punto.

Batosta, invece, per l’Under 16 di Ernesto De Santis, superata col netto punteggio di 3-0 dai pari età del Napoli allenati da Bevilacqua. Già al 3′, azzurrini avanti con Scognamiglio, prima del raddoppio firmato al 26′ da Pesce. Nella ripresa, ancora il bomber napoletano in maglia numero 9 batteva Petriccione per il definitivo tris partenopeo. I granatini restano fanalino di coda con appena 9 punti in classifica, mentre il Napoli consolida il secondo posto, portandosi a quota 39.

Pari a reti bianche, invece, per l’Under 17, impegnata al centro sportivo “Avellola” in un altro derby, contro il Benevento. Un buon punto per la compagine di Mario Landi, contro un avversario sicuramente più quotato e lanciato in piena zona play-off.