In un periodo caratterizzato da contagi e psicosi in diverse aree dello Stivale, l’Ordine dei Medici di Salerno ha diffuso tramite i propri canali social ufficiali, un decalogo di regole da seguire per evitare il contagio.

Il “nuovo” coronavirus, denominato CoviD-19, ha creato allarmismi in tutta Italia, e per questo motivo l’Ordine dei medici di Salerno ha ideato per tutta la cittadinanza una infografica con i punti salienti per riuscire a gestire la situazione. Una flow chart dettagliata, con le domande da porsi prima di mettere in pratica qualunque azione, al fine di evitare allarmismi ma contestualmente non sottovalutare il problema. “Divulgare al fine di informare, educare ed agire tempestivamente”, si legge dalla pagina web dell’organo presieduto dal dottor Giovanni D’Angelo. Sul volantino digitale pubblicato dall’Ordine con sede a via SS. Martiri Salernitani, sono inoltre presenti i numeri telefonici da chiamare in caso di sospetto concreto di infezione da CoviD-19. Oltre al 118, figura anche il numero verde gratuito 800.90.96.99, attivo per tutta la popolazione anche soltanto per avere informazioni circa l’infezione.

Di seguito, ecco la foto pubblicata dall’Ordine dei Medici di Salerno: