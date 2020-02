Non arrivano buone notizie per la Salernitana in vista della trasferta di Frosinone. Gian Piero Ventura dovrà rinunciare a Milan Djuric, Francesco Di Tacchio e Felipe Curcio, out dalla lista dei convocati. Recuperati Emanuele Cicerelli, Thomas Heurtaux e Alessio Cerci, inseriti tra gli arruolabili per Frosinone.

Di seguito, la lista dei convocati:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Giannetti, Gondo, Jallow.