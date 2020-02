Frosinone-Salernitana profuma di scontro diretto per la serie A. A stemperare i toni però ci prova Gian Piero Ventura in conferenza stampa. “Non credo vale la promozione. E’ una partita importante contro la squadra che sta andando meglio, che vince da cinque partite consecutive e non prende gol. Ci arriviamo per la solita volta da incerottati ma questo gruppo dimostrerà compattezza. Non credo sia una partita determinante, metterei una firma per perdere questa ma vincerne quattro di fila. Dopo la sosta valuteremo dove saremo in classifica, quando le partite inizieranno ad essere molto più importanti”.

Ventura ha parlato anche di Djuric. “Non ci sarà domani ma la sua determinazione e la gestione aiuteranno a recuperarlo. Sarà importante capire se saremo bravi a cambiare metodologia d’attacco. Niente ci vieterà di fare gol o di sperare di vincere”. Recuperato invece Cicerelli: “Se è convocato è perché un po’ di partita la può fare. Unica buona notizia della settimana. Siamo talmente pochi che chi non giocherà oggi giocherà martedì e ci sono alcuni che non sono ancora al top”.