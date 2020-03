Prova di maturità fallita per la Salernitana di Gian Piero Ventura, sconfitta per 1-0 sul campo del Frosinone. I granata, incerottati e senza l’attaccante più prolifico, cioè il bosniaco Milan Djuric fermo ai box per infortunio, fanno fatica allo “Stirpe” e raramente riescono a creare pericoli dalle parti di Bardi. Meglio i padroni di casa guidati da Nesta, che comunque spingono fin da subito alla ricerca del gol. Dopo un primo tempo chiuso col punteggio di 0-0, nella ripresa i ciociari dimostrano di crederci maggiormente e al 70′ passano: Haas sfugge ad Aya e mette un invitante cross a centro area, dove Novakovich si libera della marcatura di Migliorini e di testa batte Micai. Il vantaggio giova ai gialloblu, che riescono a gestire bene e raramente vanno in sofferenza. Al 79′ Cerci fa il suo ingresso in campo cercando di dare la svolta ma nonostante un buon impatto sul match, l’ex Toro non riesce ad incidere. Nel finale, occasionissima per il pari granata, capitata sul mancino di Migliorini, che però non inquadra la porta e spedisce a lato. La squadra di Ventura esce comunque a testa alta, prendendosi gli applausi dei circa 500 supporters del cavalluccio marino.

IL TABELLINO DEL MATCH:

Frosinone-Salernitana 1-0

Marcatori: 70′ Novakovich

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhén, Maiello, Haas, D’Elia; Dionisi, Novakovich. All. Nesta.

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (81′ Cicerelli), Akpa Akpro (80′ Capezzi), Dziczek, Maistro, Lopez; Jallow, Gondo (79′ Cerci). All. Ventura.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: 8′ Capuano (F), 28′ Maistro (S), 57′ Kiyine (S), 61′ Ariaudo (F), 64′ Brighenti (F), 65′ Migliorini.