Con il campionato Primavera fermo, a causa dell’emergenza Covid-19 che non ha consentito la disputa di Ascoli-Salernitana, sono scese in campo (a porte chiuse) soltanto le compagini Under del settore giovanile della Salernitana.

Una domenica amara per i granatini, sconfitti a domicilio in tutte le categorie giovanili. Alle 10 al campo Volpe, la compagine Under 15 si è arresa ai pari età del Lecce, che grazie a una doppietta di Mastropasqua hanno portato a casa l’intera posta in palio, allungando a quota 30 in classifica. Occasione sciupata per i granatini, che si trovavano a quota 25 punti e potevano centrare il sorpasso proprio sui salentini, in ottica playoff.

Ko contro il Lecce anche l’Under 16 di Ernesto De Santis, che resta fanalino di coda del torneo. Al vantaggio giallorosso firmato da Quarta al 5′, ha risposto dieci minuti più tardi Belvedere. I granatini, poi, hanno trovato addirittura il vantaggio al 23′ con Carbone, chiudendo la prima frazione sul 2-1. Nella ripresa, al 6′ Russo ha pareggiato i conti e dopo il 3-2 realizzato dal granatino Landi, i salentini sono saliti in cattedra, centrando prima il pari con capitan Carrozzo al 20′ e poi trovando il gol del definitivo 3-4 col subentrato De Giorgi, abile a battere Sorrentino al 33′.

Infine, sconfitta anche per l’Under 17 guidata da Mario Landi, che si è arresa al Frosinone dell’indimenticato ex David Di Michele. Al 20′ del primo tempo, i ciociari hanno fallito un calcio di rigore, con Barone abile a neutralizzare il penalty avversario, ma due minuti più tardi Mattarelli ha gonfiato la rete per il vantaggio ospite. Al 40′, anche alla Salernitana è stato concesso un calcio di rigore che Palmieri, con freddezza, ha trasformato, trovando il pareggio. Nella ripresa, Piacentini ha superato l’estremo difensore dell’ippocampo, riportando in vantaggio i suoi, che alla fine hanno portato a casa tre preziosi punti. Col successo ottenuto a Salerno, infatti, i ciociari guidati dal trainer di Guidonia si sono rilanciati in piena zona playoff, mentre i granatini restano a quota 18, nei bassifondi della graduatoria.