Non ci saranno Milan Djuric, Francesco Di Tacchio e Felipe Curcio per Salernitana-Venezia in programma domani all’Arechi. Nessuno è riuscito a recuperare dal rispettivo infortunio, con Ventura che avrà ancora una volta scelte quasi obbligate. Aggregato alla prima squadra il baby Iannone.

Di seguito l’elenco completo dei convocati granata per la gara contro i lagunari:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Giannetti, Gondo, Jallow, Iannone.