Settore ospiti chiuso e divieto di vendita per i residenti del Veneto per tutti gli altri settori. Questa la decisione presa in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che di fatto a poco più di 24 ore dal match in programma domani allo stadio Arechi, vieta la trasferta ai tifosi del Venezia. Un passo indietro quindi rispetto alle decisioni degli ultimi giorni, quando la prevendita era partita regolarmente. A comunicarlo la società con una nota sul proprio sito ufficiale. Domani ci saranno quindi solo i tifosi di fede granata ad assistere al match infrasettimanale tra la formazione di Gian Piero Ventura e quella di Alessio Dionisi.

“L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di quanto indicato nelle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunica che il Settore Ospiti in occasione della gara Salernitana – Venezia resterà chiuso ed è fatto divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Veneto per tutti i settori dello stadio. I tagliandi già emessi potranno essere rimborsati presso i punti vendita in cui sono stati acquistati”.