C’è Alessio Cerci dal primo minuto in Salernitana-Venezia. L’attaccante di Velletri è la grande novità di formazione di Ventura. L’ex Atletico Madrid prende il posto di Jallow in attacco e fa coppia con Gondo. In difesa le novità sono Karo e Billong, con Cicerelli a centrocampo.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Gondo, Cerci. A disposizione: Vannucchi, Lopez, Migliorini, Capezzi, Jallow, Aya, Iannone, Heurtaux. Allenatore: Ventura.

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Riccardi, Casale, Maleh; Vacca, Fiordilino, Lollo; Aramu; Monachello, Longo. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Maggioni di Lecco (assistenti: Maccadino e Ruggeri – IV uomo: Volpi)