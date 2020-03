Dopo il grande successo avuto lo scorso anno con il torneo giovanile dedicato alla memoria di Alberto Massa e andato in scena allo stadio “Settembrini” di Fratte (clicca qui per leggere il pezzo), anche quest’anno torna l’appuntamento con il calcio, abbinato a valori fondamentali quali amicizia e solidarietà.

L’evento, che quest’anno avrà come location lo stadio comunale “Gregorio Giannatasio” di Prepezzano, è denominato “Insieme per lo sport” e si svolgerà dal 6 all’11 aprile. La data fissata per l’inizio della kermesse, infatti, è posteriore alla scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 4 marzo e dunque, salvo sviluppi negativi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il torneo dovrebbe regolarmente svolgersi come da programma. Rispetto allo scorso anno, il comitato che si è occupato dell’organizzazione dell’evento ha deciso di elevare il livello, optando per la categoria Under 17 e portando il numero di squadre partecipanti da 6 ad 8. Oltre a Salernitana, Juve Stabia, Turris e Cavese, già presenti nel torneo di un anno fa, sono state invitate a partecipare anche Picerno, Gladiator, Potenza e Paganese.

Le otto compagini Under 17, raggruppate in due gironi da quattro, si fronteggeranno sul manto erboso del nuovissimo impianto sportivo salernitano, dando vita ad una settimana all’insegna dello sport sano e del divertimento. La sezione dedicata alla categoria Under 17, è intitolata alla memoria dell’indimenticato masseur granata, Bruno Carmando, icona della Salernitana negli anni del Vestuti. Il trofeo della categoria esordienti, invece, sarà nuovamente intitolato a “zio” Alberto Massa, allenatore e talent scout salernitano. Proprio per avvalorare la tesi dello sport sano, incentrato sull’agonismo ma anche e soprattutto sul divertimento, ci sarà anche la sezione riservata ai più piccoli e dedicata alla memoria di Gregorio Giannattasio, al quale è pure intitolato il campo sportivo della struttura polifunzionale “Convento S.Antonio”, a Prepezzano di Giffoni sei Casali.

Di seguito, la locandina dell’evento in programma tra un mese: