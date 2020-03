Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, arrivato nella serata di ieri, tutti gli eventi sportivi sono stati chiusi al pubblico. Di conseguenza, è diventata ufficiale anche la disputa di Perugia-Salernitana a porte chiuse.

Stamane, sulla pagina Facebook del negozio “Fan’s Shop” di Torrione, rivenditore ufficiale dei tagliandi per le partite della Salernitana, sia in casa che in trasferta, veniva annunciato dal gestore il “blocco della vendita dei ticket per Perugia-Salernitana“. Pochi minuti fa, inoltre, è arrivata la nota della società granata, che ha informato tutti i tifosi che si erano già accaparrati in prevendita il tagliando per il match del “Renato Curi”, circa le procedure di rimborso. Da oggi pomeriggio e fino alle 19 di domani, venerdì 6 marzo, riconsegnando il tagliando integro, il rivenditore annullerà il titolo d’ingresso, rimborsando l’importo del biglietto.

Di seguito, il comunicato del club dell’ippocampo, pubblicato sul proprio sito di bandiera:

“L’U.S. Salernitana 1919, così come disposto dalla Lega B a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunica che la gara Perugia – Salernitana e tutte le gare in programma per il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal D.P.C.M. e sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse, si svolgeranno a porte chiuse.

I tagliandi già emessi per il Settore Ospiti per la gara Perugia – Salernitana possono essere rimborsati fino alle ore 19:00 di domani presso i punti vendita in cui sono stati acquistati. “