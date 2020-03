Mentre i “grandi” potranno proseguire le attività sportive, disputando le gare senza pubblico sugli spalti, la FIGC ha disposto la sospensione delle attività legate a campionati e tornei giovanili.

Dato il DPCM del 4 marzo, infatti, e visto l’evolversi della situazione epidemiologica del Covid-19 e la sospensione nazionale delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per tutelare i tesserati che svolgono attività sportiva a livello nazionale e territoriale, è stata decretata la sospensione fino al 15 marzo di tutti i campionati giovanili nazionali (under 18, under 17, under 16, under 15 serie A, serie B e serie C), compresi i campionati femminili under 15 e under 17. Non scenderanno in campo, dunque, i ragazzi del settore giovanile della Salernitana.