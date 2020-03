Un ko amaro. Perugia-Salernitana 1-0 vale il terzo ko di fila dei granata in trasferta. Senza Ventura in panchina (leggi QUI), i campani mancano ancora una volta l’esame di maturità, stesi dal gol di Mazzocchi nel cuore del primo tempo. Sorride Cosmi, che chiude la striscia di sei sconfitte di fila e soprattutto salva la sua panchina.

Al 4’ Nicolussi Caviglia ci prova su punizione ma sbatte su Micai. Ancora l’ex Juve si rende protagonista di una conclusione che esalta Micai, con Billong decisivo successivamente su Falcinelli. Il Perugia domina e al 23’ passa in vantaggio: cross di Di Chiara e pallone che raggiunge dall’altra parte dell’area di rigore Mazzocchi, bravo nel fulminare Micai. Il primo squillo granata arriva al 25’ con Cerci che impegna Vicario dalla distanza. Si tratta dell’unico pericolo creato dalla Salernitana nel corso di un primo tempo privo di idee.

Il duo Lombardo-Genovese studia le contromosse nell’intervallo ed inserisce Jallow per Maistro, passando al 3-4-3. I granata sfiorano il pari con Dziczek, fermato su punizione da un attento Vicario, e protestano per una spinta su Gondo in area umbra. Al 58’ ci va vicinissimo al pari Kiyine, con destro deviato da Gondo che fa la barba al palo. Nicolussi Caviglia continua il suo personale duello con Micai anche al 63’, con il portiere che salva su punizione. Poco dopo Di Chiara si divora il raddoppio. La Salernitana si affida ne finale a Cicerelli al posto di un esausto Cerci per il forcing finale però che avrà vita breve, con il brivido proprio di Cicerelli su punizione che sfiora l’incrocio e non salva i granata dal ko.