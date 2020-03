“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a causa di un’indisposizione notturna il tecnico Gian Piero Ventura è costretto a non poter andare in panchina in occasione della gara odierna”. Il club granata ha reso noto l’assenza del tecnico ligure per la sfida con il Perugia. Al suo posto a guidare la squadra toccherà al vice-Lombardo.

