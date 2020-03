Regna il caos nel calcio italiano per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Dopo le parole rilasciate ieri dal tecnico del Pescara, Nicola Legrottaglie (clicca qui per leggere la notizia), quest’oggi si è registrato un altro episodio che farà discutere.

Protagonisti, sono stati due calciatori del Cosenza, il centrocampista Mirko Bruccini ed il terzino Tommaso D’Orazio, che hanno di fatto “rifiutato” la convocazione del tecnico Bepi Pillon per il match in programma stasera al “Bentegodi” contro il Chievo Verona. Gli atleti rossoblu, preoccupati per la situazione legata al Coronavirus, hanno deciso di non partire per la trasferta valevole come posticipo della 28esima giornata della serie cadetta.

In seguito alla decisione presa dai calciatori, senza l’ok del club, il Cosenza ha diramato un comunicato sulla vicenda. Sul sito dei lupi silani, infatti, si legge che “in merito alla mancata partecipazione alla trasferta di Verona da parte dei calciatori Sig. Mirko Bruccini e Sig. Tommaso D’Orazio, i quali, pur regolarmente convocati per la partita Chievo – Cosenza hanno rifiutato di imbarcarsi con il resto dei componenti della squadra e dello staff, si riserva di assumere nei riguardi dei predetti tesserati ogni più opportuna iniziativa”.