Questa sera a Valencia andrà in scena la sfida tra gli spagnoli e l’Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Una gara importantissima per il popolo bergamasco, che però non riesce a vivere con il solito entusiasmo questo appuntamento.

L’emergenza sanitaria Covid-19, infatti, ha radicalmente cambiato le abitudini di tutto il Paese e soprattutto la Lombardia, ormai da settimane, “combatte” tra mille difficoltà. Gli ultras della Dea hanno capito il momento delicato e con grande senso di responsabilità hanno promosso una lodevole iniziativa per aiutare il nosocomio cittadino. Il match di stasera, com’è noto, si disputerà a “porte chiuse”, senza pubblico sugli spalti del Mestalla, dopo che l’Uefa ha compreso la situazione di gravità che si sta vivendo nel mondo.

Di seguito, ecco la nota diffusa dagli ultras della Curva Nord di Bergamo dal titolo “Fieri di essere bergamaschi”:

Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra Storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto.

Perché in queste settimane, nella nostra città e provincia, ci sono degli Eroi che stanno affrontando questo momento, lavorando con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di TUTTI.

Ecco perché abbiamo deciso di devolvere all’Ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40.000€.

A chi ci ha chiesto come poter contribuire, invitiamo a donare alle coordinate Iban dell’Ospedale di Bergamo.

UNITI NON CI PUÒ FERMARE NIENTE!

CURVA NORD BERGAMO